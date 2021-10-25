Базовую ставку повысили в Казахстане в третий раз подряд

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75 процента годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75 процента, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 8,75 процента.

«Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5 процента в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах — торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что внешний инфляционный фон остается неблагоприятным. Это обусловлено высокими ценами на продукты питания в мире, перебоями в цепочках поставок, ростом стоимости перевозок, сырья и энергоносителей, а также восстановлением внутреннего спроса. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре 2021 года вырос в годовом выражении на 32,8 процента в результате повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров.

«Инфляция в странах — основных торговых партнерах остается на повышенном уровне. В Китае в результате повышения цен на уголь и продукцию энергоемких отраслей индекс цен производителей вырос до 10,7 процента. Годовая инфляция в ЕС в сентябре текущего года ускорилась до 3,6 процента, в России — до 7,4 процента и продолжает ускоряться, о чем свидетельствует недельная инфляция в октябре, которая составила 7,8 процента в годовом выражении. В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 8,9 процента. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания (4,5 процентного пункта из 8,9 процента)», — добавили в Нацбанке.

Продовольственная инфляция в сентябре 2021 года продолжила ускоряться, несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, и составила в годовом выражении 11,5 процента. Основными драйверами ускорения продовольственной инфляции называют годовой рост цен на мясную (10,3 процента), хлебобулочную (8,7 процента) и молочную продукцию (8 процентов) в результате роста себестоимости у производителей при повышении цен на кормовые культуры, дизельное топливо, электроэнергию и пшеницу. Дополнительное проинфляционное давление оказывает рост мировых цен. В сентябре 2021 года индекс ФАО на мясо вырос в годовом выражении до 26,3 процента, на молочные продукты — 15,2 процента, а рост мировых цен на пшеницу составил 41 процент.

Непродовольственная инфляция по итогам сентября 2021 года составила в годовом выражении 7,5 процента. Основной вклад в данное ускорение вносит годовой рост цен на предметы домашнего обихода, одежду и обувь, ГСМ и твердое топливо. Цены на одежду и обувь растут вследствие повышения цен на импортные товары, восстановления потребительского спроса и роста реальных денежных доходов населения. В свою очередь цены на ГСМ и твердое топливо увеличились из-за роста себестоимости и восстановления экономической активности.

Инфляция платных услуг, по данным Нацбанка, ускорилась в сентябре 2021 года до 6,8 процента. Динамика обусловлена ростом цен на регулируемые услуги на 5,6 процента, услуги образования — на 8,4 процента и аренду жилья — на 18,6 процента. Среди регулируемых услуг в сентябре отмечен рост цен на электроэнергию на 8,3 процента и газ сжиженный транспортируемый — на 6,4 процента.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. При этом наблюдается постепенное снижение с максимальных значений, зафиксированных в июле-августе 2021 года. В сентябре 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед повысилась и составила 9 процентов. Доля респондентов, ожидающих ускорения и сохранения текущих темпов инфляции, снизилась до 59 процентов (в августе — 61,5 процента). В оценках ценовой динамики за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен, также снизилась с максимума в июле и составила 52 процента (в июле — 65,7 процента)», — сообщили в ведомстве.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 6 декабря 2021 года в 15.00 по времени Нур-Султана.

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