Стоимость АИ-92 может подняться еще на 20-30 тенге до конца года. Такой прогноз LS озвучил эксперт отрасли Олжас Байдильдинов.

На некоторых заправках Алматы данный вид ГСМ уже продается по 221 тенге за литр против 205-209 тенге в феврале текущего года.

Собеседник LS обратил внимание на то, что удорожание является больше выравниванием, а не ростом. Он связал это с тем, что в топливе высокий показатель долларовой себестоимости: добыча нефти, переработка, транспортировка. В связи с этим, когда национальная валюта снижается, прайсы на ГСМ увеличиваются.

«Реальная цена на АИ-92 – 60 центов (322,8 тенге по курсу Нацбанка 538,03 тенге за $1). Поэтому к этому показателю будет стремиться ГСМ. Очевидно, что до конца года будет плавный рост. Хоть министерство энергетики в начале года отказалось от госрегулирования, увеличение стоимости плавное. Поэтому если так экстраполировать, то еще где-то как минимум 20-30 тенге до конца года бензин добавит. Но это все равно не выправляет ситуацию, связанную с убыточными предложениями на внутреннем рынке», – высказался основатель Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть«.

Он напомнил, что помимо долларовой составляющей, Казахстан будет выравнивать цены с соседними странами. Это связано с оттоком более дешевого ГСМ из РК. В соседних государствах, по словам собеседника LS, почти двукратная разница. По его наблюдениям, в Кыргызстане АИ-92 стоит 400-410 тенге, в России также в районе 400 тенге. При этом в РФ оптовые предложения на топливо растут все лето, а экспорт официально запрещен.

«Наши цены будут выравниваться, потому что иначе внутренний рынок останется дырявым. Сколько бы мы ни производили ГСМ, они всегда будут утекать. Я напомню, что в настоящее время Казахстан выпускает порядка 14,5 млн тонн светлых нефтепродуктов. При этом сверху импортирует порядка 1,5 млн тонн из России», – пояснил О. Байдильдинов.

Говоря о влиянии на население, эксперт привел в пример семью из трех человек, которая ездит на малолитражном авто с объемом двигателя 1,5 литра. Расход в месяц по маршруту дом – работа – садик/школа равен примерно 100 л в месяц. Если данный товар подорожал на 20 тенге, то семейные расходы увеличиваются на 2 тыс. тенге. Эксперт напомнил, что интернет стоит больше.

«Доля топливной составляющей в экономике не является серьезным фактором по сдерживанию. Это больше психологический фактор, который в том числе связан с табло на улице. Как это происходит с обменниками», – заметил эксперт.

Собеседник добавил, что в стране не сложилась традиция экономии ГСМ, когда человек покупает малолитражные авто для экономии топлива или выходит за три квартала от работы или торгового центра по этой же причине.

«Казахстан занимает 15-16 место по доступности светлых нефтепродуктов в Европе. Не следует придавать особого значения ценам на него. Тем более, что это выравнивание вслед за девальвацией в предыдущие годы, когда стоимость держалась», – заключил О. Байдильдинов.

