Весенняя призывная кампания в Казахстане стартует 17 марта, однако будущие военнослужащие уже проходят медицинские комиссии. В этом году из Костанайской области на срочную службу планируется призвать 1692 человека.

Как сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны Костанайской области Еркегали Аубакиров, повестки призывникам могут направляться как в бумажном, так и в электронном виде — через SMS или портал eGov.kz.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от службы. При этом отказ принимать повестку не освобождает гражданина от обязанности явиться в военкомат.

Сейчас призывники проходят медицинские комиссии. Один из них — Юрий Михайлов из села Половниковка Костанайского района. Ранее у молодого человека были проблемы со здоровьем, но ему удалось их решить, и теперь он рассчитывает получить категорию «годен к службе».

Призывник признаётся, что немного волнуется, так как пока не знает, в какие войска попадёт, однако считает, что служба в армии обязательно пригодится в жизни. Более того, он не исключает, что после срочной службы может остаться в армии по контракту.

Областная медицинская комиссия начала работу 23 февраля. На данный момент медосмотр прошли 84 призывника, и пока по состоянию здоровья не выявлено ни одного человека, полностью негодного к службе.

Врачи также отмечают, что среди призывников много молодых людей с хорошим зрением, что делает их потенциальными кандидатами для службы в пограничных войсках. При этом некоторые юноши рассчитывают получить медицинский отвод из-за проблем со зрением.

По словам врача-офтальмолога Валентины Сазоновой, наличие очков не является основанием для освобождения от службы. Негодными к военной службе признаются призывники при близорукости от –6,5 диоптрий, дальнозоркости от +8, а снятие с воинского учёта происходит при показателях свыше –12.

Освобождение от срочной службы в Казахстане возможно по ряду причин. Среди них — наличие судимости, серьёзные заболевания, а также случаи, когда близкий родственник погиб или получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей во время прохождения военной службы.

Отсрочка предоставляется тем, кто обучается, имеет малолетнего ребёнка, беременную супругу или ухаживает за родственниками с инвалидностью первой или второй группы.

