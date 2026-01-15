В Казахстане подготовлена программа пилотного проекта по поэтапному внедрению условно и высокоавтоматизированных транспортных средств. Об этом сообщили в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

Адаптация инфраструктуры

Программа предусматривает комплекс мер по модернизации улично-дорожной сети. Планируется нанесение дополнительной дорожной разметки, установка дорожных знаков и организация специальных зон для посадки и высадки пассажиров. Основные работы по подготовке инфраструктуры запланированы на первый квартал 2026 года и будут проводиться совместно с акиматами Астана и Алматы.

Поэтапное тестирование

До выхода беспилотных автомобилей в городскую среду предусмотрен многоэтапный процесс. Сначала транспортные средства будут тестироваться на специализированном испытательном полигоне. Затем подготовят дорожную инфраструктуру, включая разметку, знаки, светофорные объекты и цифровую картографию, а также проведут проверку соответствия требованиям безопасности.

Выезд в город — под контролем

В министерстве подчеркнули, что реализация проекта будет поэтапной. На первом этапе отрабатываются технологии и сценарии эксплуатации на полигоне. После этого беспилотные автомобили допустят к движению в городской среде Астаны и Алматы по заранее согласованным маршрутам и в условиях постоянного мониторинга.

Безопасность и доверие граждан

Ключевой задачей пилотного проекта является обеспечение высокого уровня безопасности, строгое соблюдение законодательства и формирование доверия со стороны населения. В проекте будут задействованы полуавтоматизированные и высокоавтоматизированные транспортные средства, безопасность которых уже подтверждена международной практикой.

Кто будет оператором

Эксплуатацию и интеграцию беспилотного транспорта планируется осуществлять через компании inDrive и Яндекс. Также к участию смогут подключиться и другие компании при выполнении всех требований и разрешительных процедур.

Международный опыт и стандарты

При разработке проекта был изучен опыт США, Китая и России. В качестве нормативно-технической базы предполагается использование международного стандарта ISO/SAE 22736, который определяет уровни автоматизации транспортных средств.

Ответственность и тарифы

Вопросы ответственности при ДТП будут регулироваться действующим законодательством с применением механизмов обязательного и дополнительного страхования. Тарифы на поездки операторы будут формировать самостоятельно, исходя из рыночных условий.

Сроки реализации

Срок реализации пилотного проекта составляет три года. Решение о полномасштабном запуске беспилотного транспорта будет приниматься отдельно — с учётом результатов пилота и готовности инфраструктуры и нормативной базы.

