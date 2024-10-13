Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. В Казахстане объявлена акция «Культура без границ». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

В рамках акции, которая пройдет с 13 октября по 31 декабря 2024 года, граждане с особыми потребностями I, II и III групп смогут бесплатно посещать мероприятия, проводимые государственными культурно-развлекательными учреждениями.

«Цель акции — повышение доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями, обеспечение их интеграции в культурную жизнь страны и привлечение внимания общества к их проблемам. Необходимо отметить, что культурно-развлекательные мероприятия профильных госучреждений на постоянной основе бесплатно могут посещать дети с особыми потребностями и взрослые с первой и второй группой инвалидности. Для третьей группы предусматривалась 50-процентная скидка», — сообщили в министерстве.

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