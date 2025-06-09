Бесплатно и минимум за 72 часа: как оформить разрешение на въезд в Казахстан





Электронное разрешение на въезд в Казахстан можно будет получить бесплатно через платформу QazETA. Заявление необходимо подать не позднее чем за 72 часа до предполагаемого въезда, сообщает BAQ.KZ.

При оформлении предусмотрена проверка личности. Государственные сборы за выдачу документа взиматься не будут.

Разрешение будет действовать 180 календарных дней. Однако этот срок не означает, что иностранец сможет непрерывно находиться в Казахстане все полгода. Допустимая продолжительность пребывания определяется отдельно действующими миграционными правилами.

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На границе потребуется предъявить действующий паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который использовался при оформлении разрешения.

Наличие разрешения не гарантирует въезд: пограничные службы сохранят право отказать по основаниям, предусмотренным законодательством.

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Новое требование затронет граждан 85 стран с безвизовым режимом, за исключением освобождённых категорий. Обязательным разрешение станет с 1 июля 2027 года.

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