Для многодетных семей бесплатное питание в детских садах на протяжении длительного времени оставалось важной мерой поддержки. Однако теперь порядок его предоставления изменился. Согласно постановлению Правительства, право на бесплатное питание сохраняется не для всех детей из многодетных семей.

Новые требования к организации питания в дошкольных учреждениях были утверждены 9 июля 2025 года. В Костанае они вступили в силу с 1 января текущего года.

Как пояснила Багила Ибрагимова, руководитель отдела развития дошкольного и общего среднего образования управления образования Костанайской области, до конца прошлого года лишь в четырёх регионах страны, включая Костанайскую область, сохранялось полное обеспечение питанием детей из многодетных семей.

«Согласно изменениям, введённым в июле, в частности в нашей Костанайской области — да и по республике в целом — всего четыре области до конца этого года продолжали обеспечивать питанием детей из многодетных семей в полном объёме», — отметила она.

Кому теперь положено бесплатное питание

С 2023 года бесплатное питание в детских садах предоставлялось детям из социально уязвимых категорий. В их число входили дети из многодетных семей, получатели адресной социальной помощи (АСП), а также семьи с низким уровнем дохода.

С введением новых правил одного статуса многодетной семьи стало недостаточно. Теперь родители обязаны подтвердить, что среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. В противном случае бесплатное питание в детском саду не предоставляется.

«Среди многодетных есть и семьи, у которых доход позволяет. Теперь мы оставляем только действительно нуждающиеся семьи и детей. Все остальные многодетные семьи будут полностью оплачивать питание», — пояснила Багила Ибрагимова.

По словам представителей управления образования, такой подход позволяет направлять бюджетные средства тем семьям, которые действительно нуждаются в поддержке.

