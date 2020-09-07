Бесплатные курсы, для потерявших работу, стартуют на следующей неделе

Люди, оставшиеся без работы, смогут бесплатно обучиться рабочим специальностям. Обучение для них начнется со следующей недели, и набор в группы по-прежнему открыт, передает alau.kz

В Костанае идет набор на курсы по программе «Еңбек». Уже со следующей недели набранные группы должны начать обучение по востребованным рабочим специальностям.

«Краткосрочное профессиональное обучение проходит от 2 до 4 месяцев. В зависимости от квалификации и навыков. В этом году мы планируем обучение по востребованным на рынке труда профессиям, таким как швея, повар, кондитер, электрик, сварщик»,- сообщила Айнура Мусабаева, руководитель сектора центра занятости населения акимата города Костанай.

Курсы уже традиционно проводят на базе городских колледжей. За год удается провести обучение нескольких потоков. Каждый из них собирает не меньше 50 человек. Работодатели Костаная с этой практикой знакомы. А потому некоторые из них не только ищут новых работников среди обучившихся, но и оставляют свои заявки в центре занятости на обучение людей конкретным профессиям. Так в курсах с 14 сентября появится специальность, уже заявленная работодателем — маляр по покраске машин. Это обстоятельство само по себе может стать гарантией будущего трудоустройства человека. Но помощь в поиске работы центр занятости обещает оказать каждому, кто пройдет обучение.

«Мы контролируем. С ними заключается социальный контракт. После завершения обучения они обязаны трудоустроиться. Мы даем направление на собеседование. Также поддерживаем связь до конечного результата, пока человек не трудоустроится»,- рассказала Айнура Мусабаева.

Главное условие для зачисления на бесплатные курсы — это отсутствие работы. Человек должен встать на учет в центр занятости как безработный. На курсы принимают всех людей независимо от возраста, за исключением пенсионеров.

«Может быть такое, если человек учится очно в учебном заведении и хочет пройти обучение краткосрочно, то мы не можем взять на эти курсы. Либо, может быть, у человека было ИП. Индивидуальных предпринимателей мы не имеем права. То есть на учете должны быть безработные граждане»,- сказала руководитель сектора.

Слушатели курсов будут получать стипендию суммой 21 тысяча тенге. Полный перечень специальностей, по которым будет проходить обучение, можно узнать в самом центре занятости. Для этого нужно обратиться по телефонам: 52-20-43, 52-20-44. Там же можно получить консультацию о необходимых для зачисления документах и способе их подачи. Сделать это нужно до конца недели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.