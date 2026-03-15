Сегодня, 15 марта, в Костанае организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Акция проводится в связи с республиканским референдумом и направлена на обеспечение удобства жителей города.

С 07:00 до 13:00 пассажиры могут пользоваться городскими автобусами без оплаты. В этот период проезд для всех категорий граждан является бесплатным.

Как отмечают организаторы, такие меры позволяют жителям и гостям Костаная комфортно передвигаться по городу, без лишних затрат добраться до избирательных участков, принять участие в мероприятиях и спокойно вернуться домой.

Пенсия 300 тысяч тенге: какие накопления нужны казахстанцам в ЕНПФ В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили, что при регулярной уплате обязательных пенсионных взносов со...

В Костанайской области начали работу 717 избирательных участков В Костанайской области в 7:00 начали работу 717 избирательных участков. Голосование проходит во всех городах...

В Казахстане могут ограничить движение автомобилей по чётным и нечётным дням В Казахстане рассматривают возможность введения ограничений на движение автомобилей по системе четных и нечетных дней....