Бесплатный проезд в автобусах Костаная: акция в день референдума

— Сегодня, 08:56
Фото предоставлено управлением общественного развития области

Сегодня, 15 марта, в Костанае организован бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Акция проводится в связи с республиканским референдумом и направлена на обеспечение удобства жителей города.

С 07:00 до 13:00 пассажиры могут пользоваться городскими автобусами без оплаты. В этот период проезд для всех категорий граждан является бесплатным.

Как отмечают организаторы, такие меры позволяют жителям и гостям Костаная комфортно передвигаться по городу, без лишних затрат добраться до избирательных участков, принять участие в мероприятиях и спокойно вернуться домой.



