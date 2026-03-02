USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Без участковых педиатров? Минздрав РК объяснил реформу в поликлиниках

— Сегодня, 11:36
Изображение для новости: Без участковых педиатров? Минздрав РК объяснил реформу в поликлиниках

pixabay.com

В Казахстане до конца 2026 года планируется поэтапное сокращение педиатрических участков в поликлиниках. Детей будут прикреплять к врачам общей практики вместе с их родителями, сообщает TengriHealth.

По словам руководителя Центра ПМСП Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Минздрава Асель Хасеновой, соответствующее поручение предусматривает перевод пациентов педиатрических и терапевтических участков к врачам общей практики к 2027 году.

Процесс уже начался. Если в 2024 году в стране насчитывалось 1770 педиатрических участков, то сейчас их осталось 1421.

Почему меняют систему

Как пояснила Хасенова, реформа основана на принципе семейного подхода в первичной медико-санитарной помощи. По её словам, дети не существуют отдельно от родителей, а факторы риска для их здоровья напрямую связаны с семейным окружением.

При этом в ведомстве подчёркивают, что дети не останутся без медицинской помощи. В поликлиниках продолжат работать центры и кабинеты раннего развития и вмешательства, где при необходимости будут принимать детские врачи.

Также отмечается, что сокращение участков позволит снизить административную нагрузку на педиатров. Освободившееся время специалисты смогут уделять непосредственно работе с детьми.

Что изменится для родителей

Новых маленьких пациентов уже прикрепляют не к педиатрам, а к врачам общей практики, у которых наблюдаются их родители или законные представители. Аналогичный порядок будет действовать и при сокращении действующих педиатрических участков.

Здоровых детей будет осматривать врач общей практики. В случае выявления особенностей состояния ребёнка он направит пациента к педиатру для дополнительной консультации.



