В Казахстане до конца 2026 года планируется поэтапное сокращение педиатрических участков в поликлиниках. Детей будут прикреплять к врачам общей практики вместе с их родителями, сообщает TengriHealth.
По словам руководителя Центра ПМСП Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Минздрава Асель Хасеновой, соответствующее поручение предусматривает перевод пациентов педиатрических и терапевтических участков к врачам общей практики к 2027 году.
Процесс уже начался. Если в 2024 году в стране насчитывалось 1770 педиатрических участков, то сейчас их осталось 1421.
Почему меняют систему
Как пояснила Хасенова, реформа основана на принципе семейного подхода в первичной медико-санитарной помощи. По её словам, дети не существуют отдельно от родителей, а факторы риска для их здоровья напрямую связаны с семейным окружением.
При этом в ведомстве подчёркивают, что дети не останутся без медицинской помощи. В поликлиниках продолжат работать центры и кабинеты раннего развития и вмешательства, где при необходимости будут принимать детские врачи.
Также отмечается, что сокращение участков позволит снизить административную нагрузку на педиатров. Освободившееся время специалисты смогут уделять непосредственно работе с детьми.
Что изменится для родителей
Новых маленьких пациентов уже прикрепляют не к педиатрам, а к врачам общей практики, у которых наблюдаются их родители или законные представители. Аналогичный порядок будет действовать и при сокращении действующих педиатрических участков.
Здоровых детей будет осматривать врач общей практики. В случае выявления особенностей состояния ребёнка он направит пациента к педиатру для дополнительной консультации.
