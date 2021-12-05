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Без вести пропавшего мужчину нашли мёртвым в Костанае

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Мужчина пропал 24 ноября. Он ушёл с адреса — улица Свободы 61А и пропал. 

В Костанае в одном из гаражных кооперативов обнаружен труп без вести пропавшего 45-летнего жителя областного центра без признаков криминальной смерти. Об этом сообщает пресс-лужба ДП Костанайской области.

Факт обнаружения лица зарегистрирован в ЕРДР.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что металлическая дверь гаража была заперта изнутри.

Причина смерти – отравление угарным газом.

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