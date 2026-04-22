Биометрия в банках: новые правила вступили в силу в Казахстане

С 20 апреля в Казахстане начали действовать новые требования к биометрической аутентификации клиентов банков и микрофинансовых организаций. Изменения направлены на повышение безопасности финансовых операций и снижение числа интернет-мошенничеств.

Как проходит идентификация

Теперь процедура подтверждения личности проходит в два этапа. Сначала система должна определить, что перед камерой находится реальный человек, а не фото, видео или поддельное изображение. После этого данные сверяются с государственной базой.

Как пояснил директор костанайского филиала Halyk Bank Даулет Топин:

«Теперь аутоидентификация идёт в два этапа. Первое — банк должен убедиться, что перед ним именно живой человек. Второе — мы должны свериться с государственной базой изображений».

Дополнительные проверки

Во время процедуры клиенту необходимо выполнить ряд действий — например, повернуть голову, улыбнуться или сфокусировать взгляд. Это помогает системе убедиться в подлинности пользователя.

«Мы просим человека пошевелиться, повернуть голову, посмотреть в сторону. После этого изображение сверяется с государственной базой. У государства есть данные, так как при оформлении документов фиксируются изображения граждан», — отметил специалист.

Если алгоритм сомневается в результате, процедура повторяется. В случае повторных неудач оформление услуги, включая кредит, будет отклонено.

На какие операции распространяется

По словам Даулета Топина, новые требования касаются большинства финансовых операций — от регистрации в приложении до оформления кредитов и обновления личных данных.

«Это касается любых действий: регистрации, открытия приложения, обновления данных и, конечно, оформления кредита», — подчеркнул он.

Усиление защиты данных

В банках также сообщили, что усиливаются технические меры безопасности. Все данные, передаваемые во время биометрической проверки, будут зашифрованы.

Кроме того, используемое программное обеспечение должно быть защищено от взлома и подмены данных.