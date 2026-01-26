Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал ситуацию вокруг застройки у 19-этажного жилого дома, которая вызвала обеспокоенность жителей и затронула проблему нехватки парковочных мест.

По его словам, застройщик изначально заходил с одним проектом, однако в итоге ситуация переросла в городскую проблему, затрагивающую более 400 квартир. В связи с этим было принято решение сократить объём жилой застройки и пересмотреть параметры проекта.

«Если посчитать по нормативам, на каждые две квартиры должно приходиться одно машиноместо. Но в современных условиях у многих семей по две машины», — отметил аким.

Марат Жундубаев сообщил, что застройщик выкупил трёхэтажный дом, оградил территорию и приступил к разработке нового проекта. Изначально там планировалось разместить парковочные места, а также построить бизнес-центр, однако этот вариант был отклонён городскими властями.

«Мы чётко обозначили: никакого бизнес-центра там не будет. Ни одной комнаты. Только парковочные места и автомобили. Другого варианта нет», — подчеркнул глава города.

В акимате отметили, что застройщик обязан выполнить требования по обустройству паркинга, чтобы снизить нагрузку на дворы и обеспечить жителей необходимой инфраструктурой. Реализация проекта будет находиться под контролем городских властей.

