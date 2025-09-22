Вместо дома — коммерческий объект. Речь идет о строениях по улице генерала Арыстанбекова. В 2022 году физическим лицам были выделены земельные участки для постройки жилья, однако, по данным налогового управления, там ведется предпринимательская деятельность: помещения сдаются в аренду.

В Костанае были проведены визуальные осмотры по землям, выделенным под коммерческие объекты и неиспользуемые по назначению. Из девяти объектов были установлены шесть нарушений на предполагаемую сумму ущерба -12,2 млн.тенге.

«Например, в 2014г. по адресу ул. Маяковского 104/1 физическому лицу был выдан земельный участок для завершения строительства офиса и трёх гаражей, реконструируемых из ангара. Данный участок не используется более 10 лет. Однако физическому лицу продлевается срок договора аренды. Сумма предполагаемого ущерба составляет – 5 млн.тенге. В 2022 году по адресам ул. Генерала Арыстанбекова, д.3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/10 с целевым назначением «для обслуживания объектов жилищной зоны» физическим лицам выделены земельные участки. Визуальный осмотр показал фактически жилые дома сдаются в аренду и используются в коммерческих целях — студия «Логопед+» и другие объекты бизнеса. Необходимо изменить целевое назначение. Предварительная сумма потерь бюджета за 5 объектов составляет – 7,3 млн.тенге ежегодно», — сообщил руководитель управления госдоходов по Костанаю Азамат Кожухов.

Аким Костаная поручил этот вопрос взять на контроль.

«По ул.Маяковского 104/1 физлицо 10 лет имеет землю взятую под бизнес и сейчас они посчитали, если бы он работал, он бы заплатил 5 млн тенге налога. Это только по одному предприятию мы говорим. Далее на ул. Генерала Арыстанбекова, четыре коттеджа, все известные коттеджи. Там везде бизнес — детский сад, кофейня, ещё что-то, но они платят, как жилой дом, как физлицо. Здесь по пяти объектам посчитали более семи млн тенге налогов они должны в год платить. Во-первых, там надо посмотреть по этим объектам, разрешение если давали-не давали. Скорее всего не давали, они как физики проходят. А там настоящий бизнес и реклама висит. Давайте, здесь нужно какое-то решение принять. На самом деле, если мы коснёмся всего города, везде у нас такое. Это просто взяли какой-то участок. Если есть бизнес, он должен быть оформлен, как бизнес. Если это жилой массив, он жилой массив. Все должно быть согласно законодательства. Должны платить точно также», — отметил Марат Жундубаев.

