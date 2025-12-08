Министерство финансов представило новые подходы к налоговому и таможенному администрированию, направленные на упрощение исполнения налоговых обязательств и создание более комфортных условий для добросовестных плательщиков, передает Zakon.kz.
От контроля к сервису
Ключевая идея реформ – переход от карательного подхода к сервисной модели: вместо акцента на проверки и штрафы упор делается на профилактику нарушений и поддержку бизнеса.
«Чистый лист» для малого и микробизнеса
Центральным элементом новой политики станет объявление «чистого листа» для субъектов малого и микробизнеса с 1 января 2026 года.
В рамках этой меры предусматривается:
- списание пеней и штрафов при условии погашения основного долга до 1 апреля 2026 года;
- отмена налоговых проверок за прошлые периоды;
- существенное упрощение процедуры ликвидации компаний.
Также отменяются штрафы за несвоевременную подачу деклараций: если документ не представлен, декларация будет автоматически считаться нулевой.
Новый порог для взыскания и ареста имущества
Значительно повышается порог для применения процедур взыскания. При задолженности до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году) налогоплательщику будут направляться только уведомления — без блокировки банковских счетов.
Арест имущества планируется применять лишь в случаях крупных и систематических задолженностей.
Автоматизированный контроль по НДС
В части администрирования НДС внедряется система автоматизированного контроля. Выписать электронный счет-фактуру (ЭСФ) можно будет только при наличии превышения НДС, что должно сократить риски злоупотреблений и «фиктивного» документооборота.
Проще банкротство для граждан
Для физических лиц упрощается процедура банкротства. Исключается обязательное предварительное урегулирование долгов по старым займам, а также вводится право прекратить процедуру банкротства без объяснения причин.
Ожидается, что новые подходы снизят административную нагрузку, помогут легализовать бизнес-активность и укрепят доверие между государством и налогоплательщиками.
