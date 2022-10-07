Более 150 тысяч казахстанских пенсионеров не обратились за выплатами в ЕНПФ

Каждый казахстанец, достигнув соответствующего возраста, имеет право на получение государственной пенсии, а если есть пенсионные накопления, то и на выплаты из ЕНПФ. Однако, как оказалось, многие казахстанские пенсионеры получают только пенсию из госбюджета, передает nur.kz

На данный момент, чтобы начать получать государственную пенсию и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), казахстанскому пенсионеру достаточно обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН) с нужными документами. После этого ему будет назначена государственная пенсия, а также выплаты из ЕНПФ, если на индивидуальном пенсионном счете есть накопления. Но так было не всегда. Как сообщили нам представители Единого накопительного пенсионного фонда, до 2018 года такой услуги не было.

Раньше при достижении пенсионного возраста граждане должны были подавать два заявления:

первое заявление в ЦОН – для получения государственной пенсии;

второе заявление в ЕНПФ – для получения выплат за счет пенсионных накоплений.

Таким образом, порядка 153 тыс. казахстанских пенсионеров в свое время подали заявления только в ЦОН, имея при этом пенсионные накопления в ЕНПФ. То есть им была назначена только пенсия из госбюджета.

Как решается эта проблема

На данный момент вопрос назначения вышеуказанным казахстанцам пенсионных выплат из фонда взят под контроль. Гражданам, которые получают только государственную пенсию, но имеют пенсионные накопления, отправляются SMS-сообщения с единого номера 1414, на которые нужно всего лишь ответить. После этого им в проактивном формате будут назначены пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Однако у такого способа назначения выплат есть свои недостатки. У многих получателей государственной пенсии нет зарегистрированного в базе мобильных граждан номера телефона. «Сообщения возможно отправить не всем вкладчикам, а также часть вкладчиков не отвечает на полученные SMS-сообщения, что сказывается на охвате лиц, своевременно не обратившихся в ЕНПФ за пенсионными выплатами», — пояснила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева.

Тем не менее, несмотря на все сложности, в результате проведенной работы по поиску и оповещению не обратившихся до 2018 года за выплатами пенсионеров, на 1 сентября текущего года порядка 8 тыс. человек уже начали дополнительно получать выплаты из ЕНПФ.

Также ЕНПФ рекомендует пенсионерам, начавшим получать пенсию до 2018 года и не обратившимся за выплатами из ЕНПФ, проверить наличие пенсионных накоплений (как это сделать онлайн, мы рассказывали здесь), и, если они есть, обратиться в ЦОН за назначением выплат, не дожидаясь очередной ежегодной сверки.

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