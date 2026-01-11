USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

— Сегодня, 14:24
Изображение для новости: Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане завершена амнистия 2025 года. Как сообщили в Комитет уголовно-исполнительной системы МВД, суды рассмотрели 15 970 представлений. Об этом сообщает Zakon.kz.

Освобождение и сокращение сроков

Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 2 тысяч человек, среди них — женщины и несовершеннолетние. Ещё более чем 11 тысячам осуждённых сокращены сроки наказания.

По материалам в отношении лиц, состоявших на учёте служб пробации, от наказания освобождены 2 888 человек, сроки лишения свободы сокращены более чем 7 600 осуждённым.

Контроль и поддержка после освобождения

В КУИС подчеркнули, что все освобождённые находятся под постоянным контролем служб пробации и поставлены на индивидуальный учёт в органах полиции. Для них предусмотрен комплекс мер поддержки, направленный на успешную ресоциализацию и адаптацию в обществе.

В частности, освобождённым оказывается содействие в трудоустройстве, социальная и психологическая помощь, а также предоставляются консультации по различным вопросам.

Кого амнистия не затронула

В комитете напомнили, что действие закона об амнистии не распространяется на лиц, осуждённых за коррупционные, экстремистские и террористические преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки и рецидивные правонарушения.



