Более 2 тысяч студентов, которые обучались за границей, перевелись в отечественные вузы

МОН РК помогло казахстанским студентам, которые ранее самостоятельно обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения. Им был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов.

Большинство зарубежных вузов, как и казахстанские вузы, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате.

В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более 2 тысяч казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода.

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