Центральная комиссия референдума сообщила о текущей явке граждан на 12:00 часов. Согласно данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, бюллетени получили 4 677 595 граждан.

Таким образом, общая явка по стране составила 37,54% от числа граждан, включённых в списки для голосования.

Явка по регионам

По информации комиссий, показатели явки в регионах распределились следующим образом:

область Абай — 41,93%

Акмолинская область — 44,66%

Актюбинская область — 45,73%

Алматинская область — 40,41%

Атырауская область — 42,29%

Западно-Казахстанская область — 36,59%

Жамбылская область — 35,86%

область Жетісу — 43,32%

Карагандинская область — 42,95%

Костанайская область — 37,10%

Кызылординская область — 43,18%

Мангистауская область — 34,57%

Павлодарская область — 36,57%

Северо-Казахстанская область — 41,64%

Туркестанская область — 44,13%

область Ұлытау — 36,59%

Восточно-Казахстанская область — 42,88%.

Среди городов республиканского значения явка составила:

Астана — 31,23%

Алматы — 14,85%

Шымкент — 42,59%.

Голосование завершилось на части участков

В Центральной комиссии также сообщили, что на 106 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан, голосование уже завершено.

Референдум продолжается, избирательные участки по стране работают до 20:00 часов.

Жителей Костанайской области просят соблюдать меры безопасности В Костанайской области продолжается подготовка к паводковому периоду 2026 года. Как сообщили в Департаменте по...

Молодые мамы проголосовали в перинатальном центре Костаная В Костанайском областном перинатальном центре участие в республиканском референдуме приняли беременные женщины и пациентки, которые...

Қыдыр ата проголосовал на избирательном участке в Костанае На одном из избирательных участков Костаная произошло необычное событие. В преддверии праздника Наурыз к жителям...