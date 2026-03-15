Центральная комиссия референдума сообщила о текущей явке граждан на 12:00 часов. Согласно данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, бюллетени получили 4 677 595 граждан.
Таким образом, общая явка по стране составила 37,54% от числа граждан, включённых в списки для голосования.
Явка по регионам
По информации комиссий, показатели явки в регионах распределились следующим образом:
-
область Абай — 41,93%
-
Акмолинская область — 44,66%
-
Актюбинская область — 45,73%
-
Алматинская область — 40,41%
-
Атырауская область — 42,29%
-
Западно-Казахстанская область — 36,59%
-
Жамбылская область — 35,86%
-
область Жетісу — 43,32%
-
Карагандинская область — 42,95%
-
Костанайская область — 37,10%
-
Кызылординская область — 43,18%
-
Мангистауская область — 34,57%
-
Павлодарская область — 36,57%
-
Северо-Казахстанская область — 41,64%
-
Туркестанская область — 44,13%
-
область Ұлытау — 36,59%
-
Восточно-Казахстанская область — 42,88%.
Среди городов республиканского значения явка составила:
-
Астана — 31,23%
-
Алматы — 14,85%
-
Шымкент — 42,59%.
Голосование завершилось на части участков
В Центральной комиссии также сообщили, что на 106 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан, голосование уже завершено.
Референдум продолжается, избирательные участки по стране работают до 20:00 часов.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.