Более 4,6 млн казахстанцев уже проголосовали

— Сегодня, 12:20
Центральная комиссия референдума сообщила о текущей явке граждан на 12:00 часов. Согласно данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, бюллетени получили 4 677 595 граждан.

Таким образом, общая явка по стране составила 37,54% от числа граждан, включённых в списки для голосования.

Явка по регионам

По информации комиссий, показатели явки в регионах распределились следующим образом:

  • область Абай — 41,93%

  • Акмолинская область — 44,66%

  • Актюбинская область — 45,73%

  • Алматинская область — 40,41%

  • Атырауская область — 42,29%

  • Западно-Казахстанская область — 36,59%

  • Жамбылская область — 35,86%

  • область Жетісу — 43,32%

  • Карагандинская область — 42,95%

  • Костанайская область — 37,10%

  • Кызылординская область — 43,18%

  • Мангистауская область — 34,57%

  • Павлодарская область — 36,57%

  • Северо-Казахстанская область — 41,64%

  • Туркестанская область — 44,13%

  • область Ұлытау — 36,59%

  • Восточно-Казахстанская область — 42,88%.

Среди городов республиканского значения явка составила:

  • Астана — 31,23%

  • Алматы — 14,85%

  • Шымкент — 42,59%.

Голосование завершилось на части участков

В Центральной комиссии также сообщили, что на 106 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан, голосование уже завершено.

Референдум продолжается, избирательные участки по стране работают до 20:00 часов.



