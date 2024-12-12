В ноябре на Электронной бирже труда было опубликовано 96,9 тыс. вакансий и 91,7 тыс. резюме, то есть активность как работодателей, так и соискателей продолжила динамику спада. По сравнению с октябрем количество вакансий уменьшилось на 22%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Резкое снижение спроса связано главным образом с уменьшением потребности в работниках отопительной сферы. Наиболее заметное сокращение произошло среди операторов котельных – с 7 тысяч вакансий в октябре до 500 в ноябре, машинистов котельных – с 2,3 тысяч до 408, а также истопников – с 6,3 тысяч до 805 вакансий.

В разрезе регионов в ноябре больше всего вакансий было размещено работодателями Астаны, Павлодарской и Алматинской областей. Наибольшее сокращение числа вакансий наблюдалось в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. Среди густонаселенных регионов снижение также заметно в Туркестанской области и г. Алматы.

Почти половина всех резюме размещена молодежью в возрасте от 16 до 34 лет. Среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет.

Самую высокую заработную плату работодатели предлагали главным строителям — в среднем от 726 тыс. тенге, начальникам служб в добывающей промышленности — около 649 тыс. тенге и мельникам примерно 580 тыс. тенге. Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате были у кандидатов на должность руководителя проектов по разработке — в среднем от 1,3 млн тенге, начальника службы аналитики около 1,2 млн тенге и пилота примерно 1,1 млн тенге.

Таким образом, в ноябре на бирже продолжился нисходящий тренд в активности поиска и найма. Основной вклад в снижение внесли операторы отопительных систем, что связано с тем, что данные предприятия в октябре уже укомплектовали штат необходимыми кадрами. В то же время сохранился высокий спрос на специалистов, имеющих профессии, неподверженные сезонным колебаниям на рынке труда.

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