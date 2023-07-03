Более сотни тысяч авто «зависли» — итоги легализации

Легализация иностранных авто, ввезённых в Казахстан до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января. Приём заявок на регистрацию машин завершился в минувшую субботу, 1 июля.

В МВД РК подвели итоги: за этот период легализовано 196 614 транспортных средств, в том числе были приняты заявки на легализацию 12 тысяч «конструкторов», передает kolesa.kz

Ранее в министерстве подсчитали, что в Казахстане ездит 307 500 автомобилей на иностранных госномерах, большинство из них прибыло из трёх стран ЕАЭС: России — 259 927, Кыргызстана — 25 546 и Армении — 17 911. Таким образом, за полгода в РК успели легализовать только 64 % — две трети машин с иностранным учётом. Более сотни тысяч авто «зависли».

Некоторые автомобилисты просили полицейских продлить сроки легализации, но делать этого не стали.

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