На реке Тобол в черте Костанай этой зимой остались более ста диких уток. Ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность у местных жителей и специалистов.

На проблему обратил внимание Владимир Кальнаус , доктор сельскохозяйственных наук и профессор. По его словам, за передвижением птиц он наблюдает ещё с лета — утки родились и выросли именно здесь. Благоприятная осень и мягкое начало зимы привели к тому, что птицы не стали улетать на юг.

Однако резкое похолодание может стать для них смертельно опасным. Как отмечает Владимир Кальнаус, в обычные годы небольшое количество уток способно пережить зиму за счёт естественной кормовой базы — водорослей, мелкой живности и насекомых. Но при сильных морозах такие условия становятся недостаточными для выживания большого скопления птиц.

Пока численность пернатых не сократилась, однако профессор опасается возможной гибели уток из-за холода, а также риска со стороны браконьеров или людей, способных навредить птицам. По его мнению, в нынешних условиях утки нуждаются в помощи человека.

Специалист подчёркивает: сейчас птицы выживают за счёт накопленного жира, но его запасы не бесконечны. Для поддержки им необходима подкормка — прежде всего зерновыми и зерноотходами, которые в достаточном количестве имеются в хозяйствах и на элеваторах региона. При этом он обращает внимание, что корм должен быть качественным, а размещать его следует у берега, предварительно подстелив основу, чтобы зерно не ушло в снег или воду.

По наблюдениям учёного, на отдельных участках реки птицам становится тесно. В связи с этим Владимир Кальнаус обращался в профильные государственные органы, однако, по его словам, пока никаких мер принято не было.

Профессор обращается к местным властям, жителям и возможным спонсорам с просьбой оказать помощь зимующим уткам, чтобы предотвратить гибель птиц в период сильных морозов.

