В августе 2025 года на Электронной бирже труда «Enbek.kz» было размещено 239 ,8 тыс. вакансий, а соискатели опубликовали 138,5 тыс. резюме.

Большинство размещенных вакансий пришлись на следующие отрасли: образования, информации и связи, оказания прочих видов услуг и обрабатывающей промышленности – эти четыре направления суммарно составили более 70% всего спроса в августе. При этом примерно каждая пятая вакансия в сфере образования размещена в гг. Астана и Алматы.

Среди профессий наибольшим спросом со стороны работодателей пользовались PR-менеджеры, учителя математики и воспитатели. Среди среднеквалифицированных востребованными были помощники воспитателя, охранники и водители автомобиля.

По зарплатным ожиданиям лидируют кандидаты на должности технического директора — в среднем 1,2 млн тенге, пилота -1,2 млн тг и коммерческого директора — 1,1 млн тг. При этом по открытым вакансиям в августе самые большие зарплаты предлагались на позиции начальника цеха в добывающей промышленности — 843,8 тыс. тенге, заместителя начальника службы энергоснабжения — 733 тыс. тенге и главного редактора программ в IT отрасли — 718 тыс. тенге.

Таким образом, в августе 2025 года на ЭБТ наблюдался рост спроса на высококвалифицированный труд с умеренным снижением количества резюме. Рост спроса был подкреплен сезонным фактором в сфере образования накануне начала учебного года за счет активного размещения вакансий на позиции учителей в т.ч. на начальные классы, воспитателей и помощников воспитателя.

