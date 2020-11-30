Больше с каждым днем. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
29 ноября в Костанайской области зарегистрировано 87 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,7%.
Заболевшие: 47 жителя г. Костанай, 8 – г.Рудный, 7 – Карабалыкского района, 7 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Узункольского района, 2 –района Б.Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – г.Аркалык.
69 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 70 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 ноября зарегистрировано 5300 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3862 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области