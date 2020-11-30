Больше с каждым днем. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

29 ноября в Костанайской области зарегистрировано 87 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,7%.

Заболевшие: 47 жителя г. Костанай, 8 – г.Рудный, 7 – Карабалыкского района, 7 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Узункольского района, 2 –района Б.Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – г.Аркалык.

69 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 70 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 ноября зарегистрировано 5300 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3862 человека.

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