Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал новые фотографии родившихся летом двоих жеребят лошадей Пржевальского.

Два жеребёнка лошади Пржевальского, родившиеся в конце августа в резервате «Алтын Дала», заметно окрепли. Ботай и Тұмар бегают, играют друг с другом и уже пробуют траву, хотя пока питаются в основном материнским молоком.

Жеребята появились на свет в Центре реинтродукции «Алиби». Ботай родился у Тессы, Тұмар — у Умбры. Оба растут рядом с матерями и другими лошадьми группы, постепенно перенимая поведение взрослых животных.

Впереди у жеребят первая зима. Поскольку они родились в конце лета, специалисты уделяют особое внимание их подготовке к холодам и регулярно наблюдают за их состоянием, развитием и поведением.

Ботай и Тұмар — первые жеребята лошади Пржевальского, родившиеся в казахстанской степи в рамках программы возвращения вида в естественную среду обитания.

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