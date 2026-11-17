Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал новые фотографии родившихся летом двоих жеребят лошадей Пржевальского.
Два жеребёнка лошади Пржевальского, родившиеся в конце августа в резервате «Алтын Дала», заметно окрепли. Ботай и Тұмар бегают, играют друг с другом и уже пробуют траву, хотя пока питаются в основном материнским молоком.
Жеребята появились на свет в Центре реинтродукции «Алиби». Ботай родился у Тессы, Тұмар — у Умбры. Оба растут рядом с матерями и другими лошадьми группы, постепенно перенимая поведение взрослых животных.
Впереди у жеребят первая зима. Поскольку они родились в конце лета, специалисты уделяют особое внимание их подготовке к холодам и регулярно наблюдают за их состоянием, развитием и поведением.
Ботай и Тұмар — первые жеребята лошади Пржевальского, родившиеся в казахстанской степи в рамках программы возвращения вида в естественную среду обитания.
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Выпуск ТВ-новостей - 17.11.26
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