Сегодня, 24 сентября, в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана сообщили, планируется ли повышение тарифов на коммунальные услуги до конца 2025 года.

В Казахстане продолжается реализация мер по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% и недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года. Эти шаги позволяют удерживать цены в социально значимых сферах и одновременно поддерживать стабильность экономики.

«При этом привлечение инвестиций в коммунальную отрасль остаётся приоритетом государственной политики. Несмотря на заморозку тарифов, ремонтные и модернизационные работы выполняются в плановом порядке, что обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, снижает уровень износа сетей и повышает качество предоставляемых услуг. В целом, в 2025 году общий объём необходимых инвестиций составляет порядка 643 млрд тенге. Эти средства направлены на ремонт 8 542 километров инженерных сетей по всей стране. Все процедуры закупок завершены, строительные и ремонтные работы ведутся в соответствии с утверждённым сезонным графиком. Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части запланированных корректировок и использование долгосрочного финансирования. Важно отметить, что новых заявок от субъектов естественных монополий на пересмотр тарифов не ожидается, что исключает дополнительные повышения для населения. Одновременно государство сохраняет адресные меры поддержки для социально уязвимых категорий граждан. Механизм жилищной помощи, реализуемый через местные исполнительные органы, предусматривает компенсацию расходов в тех случаях, когда коммунальные платежи составляют 5–10% от дохода семьи. Разница покрывается за счёт бюджета акиматов», — говорится в сообщении Комитета.

