Будут отключения. Ремонт газпровода ждёт Костанайскую область

Речь идет о плановом ремонте магистрального газопровода.

По словам замруководителя костанайского представительства АО «Интергаз Центральная Азия» Жениса Алиева речь о двух неделях ремонтных работ, передает inbusiness.kz.

Плановый ремонт магистрального газопровода «Бухара – Урал» запланирован на первую половину августа.

По его словам речь о замене 45 труб.

На уровне областного акимата отмечают, что сроки попытаются сократить. Летом 2022 году отключение газа вызвало ажиотаж среди населения. Люди закупали бытовые приборы для готовки, скупали продукты, в том числе быстрого приготовления. Запасы делали и акиматы. Учитывая сезон заготовок на зиму, такое время ремонта вызвало немало жалоб со стороны населения. Но в итоге отключений не было. Объяснил это остатками газа в трубопроводе, которого хватило на всех жителей региона. Заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов отметил, что в текущем году по населению план тот же.

Предпринимателям, которые попадут под отключение, в скором времени разошлют уведомления. Летом 2022 года отключение от газоснабжения нанесло ущерб многим компаниям.

Но без газа предприятия остаются не только в период ремонтов. На отчетной встрече вице-министра энергетики Жандоса Нурмагамбетова, которая прошла в Костанае, из зала прозвучал вопрос на эту тему. В январе бизнес уже уведомляли о необходимости сокращения потребления газа в связи с его нехваткой. Нурмагамбетов отметил, что проблема была, в том числе, в ремонте Оренбургского газоперерабатывающего завода. От его работы зависит и Казахстан. Однако по данным вице-министра ситуация уже стабильна.

Нехватка этого вида топлива в целом тормозит развитие костанайского бизнеса. Об этом говорят костанайские предприниматели, которые из-за нехватки мощностей вынуждены замораживать свои проекты. Решение в регионе, который получает газ из России видят в строительстве газопровода, который соединит Костанайскую область с Актюбинской. Однако в Министерстве энергетики отметили, что пока четких планов по реализации проекта нет. Жандос Нурмагамбетов подчеркнул, что необходимо просчитать все возможные финансовые модели.

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