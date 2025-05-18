План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 19 по 23 мая.

19 мая с 10:00 до 18:00 — рынок «Дархан», «Береке», ТД «Алатау», кафе «Айя», «Караван», ТОО «NIBS», ТД «Сауда», магазин «Дорба», «Шанырак», «Камила», «Ткани», ИП Лим, ИП Лукъянов, ИП Агайсина.

Частный сектор: ул. Шевченко 78-112, ул. Пролетарская 105-111, ул. Байтурсынова 119-141, 128/1-128/8.

Светофор: ул. Алтынсарина – ул. Шевченко

Ул. Баймагамбетова – ул. Победы

19 мая 2025 года с 14:00 до 17:00 — Народный банк, ИП Фоменко, ИП Демисенова.

Спальный сектор: ул. Ворошилова 3/1,3/2

19 мая 2025 года с 11:00 до 18:00 — ИП Гиязов, магазин «Анара», ТОО «Весна М».

Спальный сектор: ул. Дощанова 145,145/6,145/7.

Дачи – КСК — 19 мая с 10:00 до 15:00 — ИП Сусаренко, ГЭК -20 «Спартак», детский сад «Академия радости».

Частный сектор: ул. 1,2,3,4,5,6 Костанайская

19 мая с 10:00 до 15:00 — Частный сектор: ул. Краснопартизанская 55-71, ул. Наримановская 19-27,27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10, ул. Кирпичная 18-20, ул. 8 Марта 64-90.

с 19 мая по 23 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors», «Голд Барс».

Частный сектор: ул. Хакимжановой 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

20 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — Гостиница «Турист», областной архив, экономический суд, городской суд, ювелирный салон «Рубин», зоомагазин, ИП Язиси.

Спальный сектор: ул. Дулатова 89.

Светофор: ул. Дулатова – пр. Тауельсиздик

21 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — Магазин «Игилик», «Гумель». Спальный сектор: ул. Каирбекова 340,342, ул. Ул. Текстильщиков 3а, 3/51, ул. Свободы 98а, ул. Красносельская 128.

22 мая с 10:00 до 18:00 — Банк по ул. 1 Мая 126, ДЮСШ № 2, спортивный клуб «Султан», клиника «Уромед», магазин «Абажур», «Жанары», «Зулкия», ИП Кожур, ИП Лошкарев.

Спальный сектор: ул. Пушкина 121, 131,151, пр. Тауельсиздик 116.

Светофоры: ул. Чехова – пр. Аль-Фараби

Ул. Чехова – пр. Тауельсиздик

23 мая с 10:00 до 18:00 — Кожвендиспансер, школа № 22, кафе «Дионис», «Алтын Гасыр», магазин «Нурдаулет», «Солнышко», «№ 29», библиотека, коррекционная школа.

Спальный сектор: ул. Текстильщиков 8,10а,12б,14,16,18, пр. Кобланды батыра 44,46,48.

22 мая с 10:00 до 18:00 — Клиника «Медионика», дачи «Садовод».

Частный сектор: ул. Краснопартизанская 55-71, ул. Наримановская 5-27,27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10, ул. Кирпичная 1-81, 14/4-14/14,16/2-16/10, ул. Дачная 1-38, 8 Марта 71/1-71/7, 64-90.

23 мая с 10:00 до 18:00 — БСГ, СТО, ГАЗС, автомойка, магазин «Продукты», сауна «Арука», кофейня № 1, газцентр, тех.осмотр «Каусар», автомойка «Рако», кафе «Шахерезада».

Частный сектор: ул. Маяковского 97/1,97/2,99, 97, пр. Хакимжановой 1-54, 34/1,34/2,36/1.

Светофор: ул. Хакимжановой – ул. Маяковского

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