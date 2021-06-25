Бумажные 200 тенге не принимают: Нацбанк ответил на жалобы казахстанцев

Казахстанцы пожаловались, что банкноты номиналом 200 тенге не принимают предприниматели. В Национальном банке объяснили, что делать в такой ситуации, передает Tengrinews.kz.

Начальник управления Департамента наличного денежного обращения Национального Банка Динара Даутова сообщила, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством.

«Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа», — сообщила Даутова.

Предпринимателям грозит административная ответственность в случае отказа в приеме таких банкнот согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.