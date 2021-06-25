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Бумажные 200 тенге не принимают: Нацбанк ответил на жалобы казахстанцев

www.inform.kz

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Казахстанцы пожаловались, что банкноты номиналом 200 тенге не принимают предприниматели. В Национальном банке объяснили, что делать в такой ситуации, передает Tengrinews.kz.

Начальник управления Департамента наличного денежного обращения Национального Банка Динара Даутова сообщила, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством.

«Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа», — сообщила Даутова.

Предпринимателям грозит административная ответственность в случае отказа в приеме таких банкнот согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.

«Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты. Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477», — заключила она.

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