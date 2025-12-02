1 декабря внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, создавший опасные манёвры на дороге и не пропустивший пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
На законные требования полицейских об остановке он не реагировал и продолжал движение. Кроме того, автомобиль находился на дороге без государственных регистрационных номеров.
Двигаясь по кольцевой развязке, водитель выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с бетонной опорой освещения. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир с травмами был доставлен в больницу.
Установлено, что мужчина ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
