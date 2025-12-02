USD 513.45 EUR 596.99 RUB 6.59

Была погоня. Водитель погиб в ДТП в Костанайской области

— Сегодня, 14:52
Изображение для новости: Была погоня. Водитель погиб в ДТП в Костанайской области

Фото из соцсетей

1 декабря внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, создавший опасные манёвры на дороге и не пропустивший пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

На законные требования полицейских об остановке он не реагировал и продолжал движение. Кроме того, автомобиль находился на дороге без государственных регистрационных номеров.

Двигаясь по кольцевой развязке, водитель выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с бетонной опорой освещения. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Установлено, что мужчина ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.