С начала года в Межведомственный совет по защите прав потребителей поступило порядка 37 тысяч обращений. Большинство жалоб связано с неудовлетворительным качеством интернета, перебоями в связи и завышенными тарифами.
Общественные объединения выступают за включение телеком-операторов в список субъектов естественных монополий. По их мнению, это позволит государству эффективнее регулировать тарифную политику и повысить качество услуг. Кроме того, они предлагают учредить независимый орган, который будет контролировать деятельность провайдеров.
«Со стороны министерства цифровизации за последнее время были увеличены штрафы за несоответствие качества связи. Время от времени я езжу по регионам. Во многих других регионах связь улучшается, если говорить про города. По сельским населенным пунктам идет отдельная работа большая в том числе субсидирование средних и малых операторов, чтобы они доводили до тех 1100 отдаленных маленьких сел интернет. части регулирования тарифов соответствующие процедуры с АЗРК будут проходить. Как я уже говорил «социальный тариф» по нашей инициативе со всеми операторами был отработан и он существует, чтобы отдельные слои населения могли получать доступный интернет», — сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Дмитрий Мун.
Вместе с тем журналист сделала уточнение на слова вице-министра об улучшении качества интернета.
«Вы говорите, что в регионах улучшается связь, но я вот недавно была в Костанайской области там еле-еле ловил 3G, хотя это был райцентр», -сказал журналист.
«Наверное зависит от операторов», — отметил вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун.
