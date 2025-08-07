С начала года в Межведомственный совет по защите прав потребителей поступило порядка 37 тысяч обращений. Большинство жалоб связано с неудовлетворительным качеством интернета, перебоями в связи и завышенными тарифами.

Общественные объединения выступают за включение телеком-операторов в список субъектов естественных монополий. По их мнению, это позволит государству эффективнее регулировать тарифную политику и повысить качество услуг. Кроме того, они предлагают учредить независимый орган, который будет контролировать деятельность провайдеров.

▶

«Со стороны министерства цифровизации за последнее время были увеличены штрафы за несоответствие качества связи. Время от времени я езжу по регионам. Во многих других регионах связь улучшается, если говорить про города. По сельским населенным пунктам идет отдельная работа большая в том числе субсидирование средних и малых операторов, чтобы они доводили до тех 1100 отдаленных маленьких сел интернет. части регулирования тарифов соответствующие процедуры с АЗРК будут проходить. Как я уже говорил «социальный тариф» по нашей инициативе со всеми операторами был отработан и он существует, чтобы отдельные слои населения могли получать доступный интернет», — сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Дмитрий Мун.

Вместе с тем журналист сделала уточнение на слова вице-министра об улучшении качества интернета.

«Вы говорите, что в регионах улучшается связь, но я вот недавно была в Костанайской области там еле-еле ловил 3G, хотя это был райцентр», -сказал журналист.

«Наверное зависит от операторов», — отметил вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун.

Новая подстанция скорой помощи начала работу в Костанае Как сообщает пресс-служба Костанайской областной станции скорой медицинской помощи, в районе КСК начала работу новая...

Упала в автобусе. Пенсионерка подала в суд на перевозчика в Костанае Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску пенсионерки к перевозчику ТОО "Ж" о взыскании...

Налог на имущество в РК будут считать по-другому С 2026 года в Казахстане изменится порядок расчета налога на имущество физических лиц. Обновленный механизм,...