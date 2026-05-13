В Костанае внедряют приложение для контроля оплаты арендного жилья

В Костанае начали внедрять цифровую систему RD Jilfond для контроля оплаты арендного жилья. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата города Кайрат Кудабаев.
Сейчас приложение работает в тестовом режиме в двух домах — в микрорайонах Аэропорт 11/1 и Береке 38.
Система автоматически распределяет поступающие платежи, выявляет задолженности и отправляет арендаторам SMS-уведомления. В дальнейшем разработчики планируют внедрить функцию автоматического обзвона должников.
По словам Кайрата Кудабаева, за несколько недель работы через систему удалось вернуть около двух миллионов тенге задолженности по арендному жилью.
