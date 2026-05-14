В Казахстане вводят новые правила выбора учебников





Министерство просвещения Казахстана утвердило новую редакцию правил выбора учебников и учебно-методических комплексов для государственных организаций образования. Соответствующий приказ подписан 30 апреля 2026 года, передает zakon.kz

Электронные версии учебников разместят онлайн

Согласно обновлённым правилам, издательства после утверждения перечня учебников обязаны в течение пяти календарных дней предоставить электронные демонстрационные версии учебников и УМК в Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования.

После этого центр размещает материалы на своем сайте для ознакомления педагогов и вносит сведения в цифровую систему.

В регионах пройдут выставки учебной литературы

Также в регионах с марта по апрель будут проходить выставки «Жаңа оқу жылындағы мектеп оқулықтары», где учителя, родители и школьники смогут ознакомиться с новой учебной литературой, её особенностями и авторами.

Учебники будут выбирать один раз

Выбор учебников и УМК теперь осуществляется один раз после включения их в официальный перечень. При этом в параллельных классах по одному предмету должен использоваться одинаковый учебник.

До 10 апреля методические советы школ обсуждают и утверждают выбранные учебники, а до 15 апреля педагоги должны внести данные в цифровую систему и прикрепить соответствующий протокол.

Заявки на закуп менять не смогут

После выбора библиотекари формируют заявки на необходимое количество учебников, а отделы и управления образования проверяют и согласовывают закуп.

В документе также отмечается, что выбранные учебники, издательства и авторы не подлежат изменению после формирования заявки.

Изменения вступят в силу летом

Кроме того, приказом внесены изменения в правила экспертизы, апробации и мониторинга учебников, обеспечения школ учебной литературой, а также в деятельность центров психологической поддержки.

Новые правила вступят в силу 12 июля 2026 года.

