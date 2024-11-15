Костанайские полицейские спели про закладчиков — ролик оценила Собчак

Сотрудники Департамент полиции Костанайской области опубликовали в социальных сетях необычный профилактический ролик, посвящённый борьбе с наркопреступностью. Видео записали под мотив известного хита 1990-х группы Aqua «Barbie Girl».
Ролик появился в Instagram полиции 12 мая и был адресован тем, кто занимается распространением наркотиков через закладки. Полицейские напомнили об уголовной ответственности.
В видео сотрудники полиции в шуточной форме напоминают о серьёзных последствиях участия в незаконном обороте наркотиков. В тексте песни говорится о задержаниях, уголовной ответственности и тюремных сроках для закладчиков.
Также в ролике показан автозак и сотрудники спецподразделения СОБР.
Видео быстро набрало популярность
На момент подготовки материала ролик собрал сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и большое количество комментариев пользователей.
Видео заметила и российская журналистка Ксения Собчак, которая опубликовала его в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик и делятся им в комментариях.
В Костанае внедряют приложение для контроля оплаты арендного жилья
В Костанайскую область возвращается почти летнее тепло
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.