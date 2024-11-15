Костанайские полицейские спели про закладчиков — ролик оценила Собчак





Сотрудники Департамент полиции Костанайской области опубликовали в социальных сетях необычный профилактический ролик, посвящённый борьбе с наркопреступностью. Видео записали под мотив известного хита 1990-х группы Aqua «Barbie Girl».

Ролик появился в Instagram полиции 12 мая и был адресован тем, кто занимается распространением наркотиков через закладки. Полицейские напомнили об уголовной ответственности.

В видео сотрудники полиции в шуточной форме напоминают о серьёзных последствиях участия в незаконном обороте наркотиков. В тексте песни говорится о задержаниях, уголовной ответственности и тюремных сроках для закладчиков.

Также в ролике показан автозак и сотрудники спецподразделения СОБР.

Видео быстро набрало популярность

На момент подготовки материала ролик собрал сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и большое количество комментариев пользователей.

Видео заметила и российская журналистка Ксения Собчак, которая опубликовала его в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик и делятся им в комментариях.

В Казахстане вводят новые правила выбора учебников Министерство просвещения Казахстана утвердило новую редакцию правил выбора учебников и учебно-методических комплексов для государственных организаций...

В Костанае внедряют приложение для контроля оплаты арендного жилья В Костанае начали внедрять цифровую систему RD Jilfond для контроля оплаты арендного жилья. Об этом...

В Костанайскую область возвращается почти летнее тепло По прогнозу синоптиков, ночью и утром на севере и востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь...