Цены на новостройки: что изменилось за месяц

Цены на первичном рынке в ноябре

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре в целом по республике снижение составило 0.7 % по сравнению с октябрём.

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Более существенно подешевел квадратный метр:

— в Шымкенте (—3.4 %);

— Актобе (—2.8 %);

— Алматы (—1.6 %).

В четырёх городах в ноябре зафиксирован рост цен:

— в Актау (+2.1 %);

— Семее (+0.5 %);

— Костанае (+0.2 %);

— Кокшетау (+0.1 %).

В остальных 13 регионах цены на первичку остались на уровне октября.

Сколько стоит кв. м в новостройках

Средняя стоимость квадрата в новостройках в ноябре остановилась на отметке 491 985 тенге.

Самые высокие цены на новостройки:

— в Астане — 588 834 тенге;

— Алматы — 571 741 тенге;

— Шымкенте — 420 978 тенге.

Самая дешёвая первичка в Жезказгане — 160 тыс. тг/кв. м, Актобе — 260 тыс. тг/кв. м и Уральске — 278 тыс. тг/кв. м.

Как изменились цены за год

Что касается изменений цен за год (к ноябрю 2022 года), то средний показатель по стране вырос на 3.2 %.

Самый высокий годовой прирост отмечен:

— в Павлодаре (+14.8 %);

— Петропавловске (+10.6 %);

— Актау (+10 %).

В Алматы новостройки за год подорожали на 4.6 %, в Астане — на 2.3 %. В Шымкенте за год новое жильё стало дешевле на 4.3 %.

Минимальный годовой рост на первичку в Актау всего в 0.1 %.

В Караганде цены на квартиры в новостройках остались на уровне ноября прошлого года.

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