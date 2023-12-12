Цены на новостройки: что изменилось за месяц

pixabay.com
Цены на первичном рынке в ноябре
По данным Бюро национальной статистики, в ноябре в целом по республике снижение составило 0.7 % по сравнению с октябрём.
Узнать, какие ЖК сейчас строятся и почём продаются квартиры, можно в разделе «Новостройки» на Krisha.kz.
Более существенно подешевел квадратный метр:
— в Шымкенте (—3.4 %);
— Актобе (—2.8 %);
— Алматы (—1.6 %).
В четырёх городах в ноябре зафиксирован рост цен:
— в Актау (+2.1 %);
— Семее (+0.5 %);
— Костанае (+0.2 %);
— Кокшетау (+0.1 %).
В остальных 13 регионах цены на первичку остались на уровне октября.
Сколько стоит кв. м в новостройках
Средняя стоимость квадрата в новостройках в ноябре остановилась на отметке 491 985 тенге.
Самые высокие цены на новостройки:
— в Астане — 588 834 тенге;
— Алматы — 571 741 тенге;
— Шымкенте — 420 978 тенге.
Самая дешёвая первичка в Жезказгане — 160 тыс. тг/кв. м, Актобе — 260 тыс. тг/кв. м и Уральске — 278 тыс. тг/кв. м.
Как изменились цены за год
Что касается изменений цен за год (к ноябрю 2022 года), то средний показатель по стране вырос на 3.2 %.
Самый высокий годовой прирост отмечен:
— в Павлодаре (+14.8 %);
— Петропавловске (+10.6 %);
— Актау (+10 %).
В Алматы новостройки за год подорожали на 4.6 %, в Астане — на 2.3 %. В Шымкенте за год новое жильё стало дешевле на 4.3 %.
Минимальный годовой рост на первичку в Актау всего в 0.1 %.
В Караганде цены на квартиры в новостройках остались на уровне ноября прошлого года.