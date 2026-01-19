В Правительстве прошло первое в новом году совещание по вопросам стабилизации инфляции под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает BAQ.KZ.

Обновлён перечень социально значимых товаров

Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с 4 января вступил в силу обновлённый перечень социально значимых продовольственных товаров. По итогам первых двух недель года индекс цен на продовольствие вырос всего на 0,2%, что в три раза ниже показателя аналогичного периода 2025 года (+0,7%).

Цены снижаются по ряду категорий

Положительная динамика зафиксирована по товарам, ранее не охваченным государственным ценовым регулированием. В частности, подешевели молочные продукты: сметана — на 0,2%, молоко — на 0,3%, сыры — на 0,6%.

В плодоовощной группе отмечено снижение цен на помидоры — на 1%, огурцы — на 3,7%, яблоки — на 1,5%. Также дешевеют рис, чай и отдельные виды мясной и рыбной продукции.

Давление мировых рынков сохраняется

Вместе с тем продолжается рост цен на подсолнечное и сливочное масло, а также творог. Основной причиной остаётся импортная составляющая и мировая ценовая конъюнктура. По данным ФАО, средний индекс мировых цен на растительные масла в 2025 году достиг 161,6 пункта, что на 17,1% выше уровня предыдущего года и является максимальным значением за последние три года.

Меморандумы с производителями

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции прорабатывает меморандумы с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур и отечественными производителями по фиксации отпускных цен на масло, яйца, мясо кур, соль и картофель.

Ситуация с социальным хлебом

Отдельно на совещании рассмотрели рост цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трёх пекарен повышение допустила только одна, при этом в настоящее время цена снижена. Продкорпорация совместно с АО «НК КТЖ» анализирует обеспеченность регионов льготной мукой.

Картофель и овощи: цены под контролем

Цены на овощи и яблоки остаются стабильными. Отпускная цена на картофель в январе удерживается в диапазоне 150–170 тенге за килограмм, что соответствует условиям меморандума с Союзом картофелеводов. Для сдерживания цен начато разбронирование продукции из стабилизационных фондов: из 247 тыс. тонн запасов реализовано 35,8 тыс. тонн.

Поручения регионам и ярмарки

Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основного объёма прошлогоднего урожая, а с марта — организовать поставки ранней продукции из соседних стран. До конца года по стране планируется проведение порядка 6 тысяч сельскохозяйственных ярмарок.

Планы будут актуализированы

Вице-премьер также поручил обновить план мероприятий по стабилизации цен с учётом текущей ценовой динамики, подчеркнув, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на сглаживание ценовых колебаний.

