В ближайшие годы в Казахстане не ожидается снижения цен на жилье. Об этом заявила председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов, передает lsm.kz

По ее словам, на вторичном рынке недвижимости возможно лишь замедление роста цен, тогда как стоимость жилья на первичном рынке будет зависеть от нескольких факторов — прежде всего от цен на строительные материалы и уровня заработной платы работников строительной отрасли.

«Снижения цен не будет, это точно. На вторичном рынке, вероятно, будет стагнация, а на первичном многое будет зависеть от стоимости сырья, материалов и оплаты труда на стройке», — отметила Ибрагимова.

Глава банка также подчеркнула, что важным фактором остается демография. По ее данным, если в 2000 году в стране родилось около 222 тысяч детей , то в 2007 году — уже более 321 тысячи.

Сейчас представители этого поколения достигают 26–27 лет, создают семьи и выходят на рынок жилья, формируя высокий спрос. Ежегодно в Казахстане регистрируется около 120–130 тысяч браков, а в прошлом году — 114 тысяч.

По мнению Ибрагимовой, именно демографический рост начала 2000-х годов будет активно формировать спрос на жилье в 2026–2027 годах, поэтому заметного снижения цен на рынке недвижимости ожидать не стоит.

После резонансных ДТП полиция усиливает контроль на трассах Костанайской области За прошедшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Самым...

Порывы до 30 м/с: на Костанайскую область надвигается непогода В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, утром и днем пройдет снег,...

Следы в снегу помогли найти потерявшегося фермера в степи Костанайской области В Костанайской области спасатели провели несколько операций по помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за...