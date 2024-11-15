Цены растут: оптовики резко подняли стоимость продуктов в Казахстане





По данным Бюро национальной статистики, в апреле 2026 года стоимость продовольственных товаров на оптовом уровне увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает lsm.kz

Сильнее всего дорожает отечественная продукция

Наиболее заметный рост зафиксирован на товары казахстанского производства — +13,1%. Продукция из стран СНГ подорожала на 9,4%, тогда как импорт из других государств вырос в цене на 2,7%.

Регионы с наибольшим ростом цен

Наиболее резкое подорожание отмечено в Актюбинской области, где цены выросли сразу в 1,5 раза. Также выше среднереспубликанского уровня рост зафиксирован в области Ұлытау (+13,6%), Западно-Казахстанской (+12,6%), Алматинской (+11,7%), Жетісу (+11,5%) и Абай (+11,4%).

Какие продукты подорожали больше всего

Сильнее всего выросли цены на кондитерские изделия из сахара (+30,8%), кофе (+23,9%) и соль (+23,7%).

Значительное подорожание также коснулось переработанных овощей (+18,5%), специй (+17,8%), сливочного масла (+17,4%), мяса (+16,3%), шоколада (+16%) и молочной продукции (+15,9%).

Кроме того, выросли цены на яйца (+14,6%), рыбу (+13,5%), орехи (+13,3%), растительные масла (+13%), хлебобулочные изделия (+9,7%), свежие овощи (+9,8%) и напитки (+9%).

Менее заметно подорожали мука (+6,2%), макаронные изделия (+5,3%) и свежие фрукты (+4,5%).

Что подешевело

На фоне общего роста цен наблюдается снижение стоимости отдельных продуктов. В частности, картофель подешевел на 18%, а рис — на 9%.

Эксперты отмечают, что рост оптовых цен может отразиться на розничной стоимости продуктов для населения.

С Днем рождения поздравляют Президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Главе государства исполнилось 73...

Автовладельцы удивились суммам налога: в чем причина Некоторые казахстанцы столкнулись с неожиданно высокой суммой налога на транспорт — в расчет включили месяцы,...

Родители требуют прозрачности: что ответили в Минпросвещения Министерство просвещения Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг конкурса на образовательные гранты в филиалах Республиканской физико-математической школы....