С Днем рождения поздравляют Президента Казахстана





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления по случаю своего дня рождения.

Главе государства исполнилось 73 года.

В адрес Главы государства поступают телеграммы от руководителей зарубежных стран, правительств, а также представителей международных организаций и дипломатических миссий.

Поздравления от мировых лидеров

Среди тех, кто направил поздравления, — Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также поздравления направили Президент Армении Ваагн Хачатурян и Премьер-министр Никол Пашинян, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Палестины Махмуд Аббас, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Поздравления продолжают поступать

Свои пожелания Главе государства направляют также общественные и политические деятели, представители интеллигенции и жители Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

