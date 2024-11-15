Казахстанцев ждет еще один выходной в мае: названа дата

Сегодня, 10:04
В конце мая казахстанцев ждет дополнительный выходной — 27 мая в стране отметят первый день Курбан айта, сообщает  NUR.KZ

В 2026 году май стал одним из самых богатых на отдых месяцев — благодаря праздничным датам у жителей Казахстана набралось сразу 14 выходных дней.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале  eGov.kz, первый день Курбан айта выпадает на среду, 27 мая. В связи с этим казахстанцев ждет дополнительный выходной посреди рабочей недели.



