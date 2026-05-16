Можно ли не платить КСК: когда жильцы имеют такое право





В Казахстане жильцы в отдельных случаях могут временно не оплачивать услуги КСК или ОСИ. О том, как это работает, рассказал юрист Аркадий Рубцов, передает krisha.kz

Когда можно не платить

По закону собственники обязаны оплачивать содержание общего имущества — крыши, подъезда, лифта, инженерных сетей и подвала. Однако в некоторых случаях платежи можно временно приостановить.

Это возможно, если владелец квартиры за свой счёт выполняет ремонт общего имущества. В таком случае понесённые расходы могут зачесть в счёт будущих взносов.

Какие работы учитываются

Чаще всего в зачёт идут крупные и затратные работы: ремонт кровли, подвала, фасада или замена инженерных коммуникаций.

С косметическим ремонтом подъезда ситуация сложнее — управляющие организации не всегда соглашаются учитывать такие расходы.

На какой срок дают освобождение

Срок освобождения от платежей зависит от стоимости выполненных работ и обычно составляет от одного до четырёх лет.

Подобная практика нередко встречается на вторичном рынке. Например, в одном из жилых комплексов Алматы жильцы согласовали ремонт крыши на сумму около 1 млн тенге с последующим зачётом.

Как правильно оформить

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заранее согласовать ремонт с управляющей организацией:

— подать письменное обращение в КСК, ОСИ или управляющую компанию;

— указать вид работ и предполагаемую сумму;

— получить официальный ответ о возможности зачёта.

После согласования стороны определяют перечень документов, порядок подтверждения расходов, условия приёмки работ и гарантийные обязательства.

Важно сохранить все документы: договоры с подрядчиками, смету, чеки, акты выполненных работ и фотофиксацию. Без этого зачёт невозможен.

Нужно ли согласие соседей

Если речь идёт о длительном освобождении от платежей, может потребоваться согласие не менее 51% жильцов. Однако в некоторых случаях вопрос решается напрямую с управляющей организацией — всё зависит от суммы и ситуации.

Почему нельзя просто не платить

Самостоятельно прекращать оплату нельзя. Если ремонт не был согласован заранее, задолженность будет начисляться, а управляющая компания может взыскать её через суд.

Кроме того, несогласованный ремонт может быть признан добровольной инициативой, и компенсировать расходы в этом случае не получится.

