Можно ли не платить КСК: когда жильцы имеют такое право

В Казахстане жильцы в отдельных случаях могут временно не оплачивать услуги КСК или ОСИ. О том, как это работает, рассказал юрист Аркадий Рубцов, передает krisha.kz
Когда можно не платить
По закону собственники обязаны оплачивать содержание общего имущества — крыши, подъезда, лифта, инженерных сетей и подвала. Однако в некоторых случаях платежи можно временно приостановить.
Это возможно, если владелец квартиры за свой счёт выполняет ремонт общего имущества. В таком случае понесённые расходы могут зачесть в счёт будущих взносов.
Какие работы учитываются
Чаще всего в зачёт идут крупные и затратные работы: ремонт кровли, подвала, фасада или замена инженерных коммуникаций.
С косметическим ремонтом подъезда ситуация сложнее — управляющие организации не всегда соглашаются учитывать такие расходы.
На какой срок дают освобождение
Срок освобождения от платежей зависит от стоимости выполненных работ и обычно составляет от одного до четырёх лет.
Подобная практика нередко встречается на вторичном рынке. Например, в одном из жилых комплексов Алматы жильцы согласовали ремонт крыши на сумму около 1 млн тенге с последующим зачётом.
Как правильно оформить
Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заранее согласовать ремонт с управляющей организацией:
— подать письменное обращение в КСК, ОСИ или управляющую компанию;
— указать вид работ и предполагаемую сумму;
— получить официальный ответ о возможности зачёта.
После согласования стороны определяют перечень документов, порядок подтверждения расходов, условия приёмки работ и гарантийные обязательства.
Важно сохранить все документы: договоры с подрядчиками, смету, чеки, акты выполненных работ и фотофиксацию. Без этого зачёт невозможен.
Нужно ли согласие соседей
Если речь идёт о длительном освобождении от платежей, может потребоваться согласие не менее 51% жильцов. Однако в некоторых случаях вопрос решается напрямую с управляющей организацией — всё зависит от суммы и ситуации.
Почему нельзя просто не платить
Самостоятельно прекращать оплату нельзя. Если ремонт не был согласован заранее, задолженность будет начисляться, а управляющая компания может взыскать её через суд.
Кроме того, несогласованный ремонт может быть признан добровольной инициативой, и компенсировать расходы в этом случае не получится.
