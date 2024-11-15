20 вокзалов на финише: в Казахстане завершают масштабную модернизацию

В стране продолжается масштабное обновление объектов железнодорожной инфраструктуры. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ряд вокзалов находится на финальной стадии реконструкции.
На завершающем этапе — 20 объектов
Всего к вводу в эксплуатацию после комплексного обновления готовятся 20 вокзалов. Работы ведутся в координации с местными исполнительными органами и подрядными организациями.
Лидирует Акмолинская область
Самый высокий уровень готовности зафиксирован в Акмолинской области. Здесь сразу пять вокзалов практически готовы к открытию: станции Макинка, Курорт-Боровое, Жаксы и Шортанды готовы на 98%, станция Сарыоба — на 99%.
Также завершается модернизация одного из крупнейших объектов региона — вокзала станции Кокшетау.
Работы близки к завершению в других регионах
В Северо-Казахстанской области на финальной стадии находятся вокзалы станций Жанаесиль, Тайынша и Саумалколь с готовностью от 92% до 98%.
В Костанайской области завершаются работы на станциях Аманкарагай, Кушмурун и Тобол — их готовность достигает 98%.
В Кызылординской области близки к завершению вокзалы Жанакорган, Шиели, Казалы и Саксаульск.
В Западно-Казахстанской области финальная стадия работ отмечена на станциях Казахстан, Семиглавый Мар и Шынгырлау, где готовность составляет от 93% до 99%. Параллельно продолжается модернизация крупных узловых вокзалов, включая Орал.
Что изменится для пассажиров
В рамках модернизации обновляются здания вокзалов, инженерные сети, платформы и прилегающие территории. Внедряются современные системы навигации и создаются условия для маломобильных пассажиров.
После завершения работ пассажиры получат обновлённые залы ожидания, улучшенные санитарные условия и инфраструктуру, соответствующую современным стандартам.
