«Искусственный дождь» запустят в Казахстане





Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты начинают реализацию проекта по искусственному вызову осадков для решения проблемы дефицита воды. Об этом сообщили в пресс-службе Акорда.

15 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Всемирной метеорологической организации ООН и генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Аль-Мандус .

Во время встречи обсуждались вопросы климатической безопасности, модернизации метеорологической инфраструктуры, развития систем раннего оповещения и расширения научного сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили вопросам водной безопасности. В Туркестанской области уже реализуется совместный проект с Национальным центром метеорологии ОАЭ по искусственному вызову дождя. Технологию планируют использовать для увеличения наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий.

Полномасштабный запуск проекта запланирован на 17 мая 2026 года.

В Акорде отметили, что Казахстан стал первой страной региона, которая перешла к практическому применению технологий искусственного дождя.

