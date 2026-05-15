«Искусственный дождь» запустят в Казахстане

Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты начинают реализацию проекта по искусственному вызову осадков для решения проблемы дефицита воды. Об этом сообщили в пресс-службе Акорда.
15 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Всемирной метеорологической организации ООН и генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Аль-Мандус .
Во время встречи обсуждались вопросы климатической безопасности, модернизации метеорологической инфраструктуры, развития систем раннего оповещения и расширения научного сотрудничества.
Особое внимание стороны уделили вопросам водной безопасности. В Туркестанской области уже реализуется совместный проект с Национальным центром метеорологии ОАЭ по искусственному вызову дождя. Технологию планируют использовать для увеличения наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий.
Полномасштабный запуск проекта запланирован на 17 мая 2026 года.
В Акорде отметили, что Казахстан стал первой страной региона, которая перешла к практическому применению технологий искусственного дождя.
Триатлон-парк превратился в огромную фотолокацию с тюльпанами
«Через семь лет получите»: осужденные за мошенничество супруги обжалуют приговор
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.