Триатлон-парк превратился в огромную фотолокацию с тюльпанами





Триатлон-парк продолжает оставаться одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Костаная. Этой весной особую атмосферу здесь создают яркие тюльпаны, которые украсили центральную часть общественного пространства.

Напомним, осенью прошлого года на территории парка высадили около 10 тысяч луковиц тюльпанов. Сейчас цветочные аллеи радуют посетителей яркими оттенками — в парке распустились красные, жёлтые и розовые цветы.

Парк стал популярной фотолокацией

Жители города активно посещают парк, чтобы прогуляться, провести время на свежем воздухе и сделать фотографии среди цветущих аллей.

Особой популярностью локация пользуется у семей с детьми, молодёжи и любителей активного отдыха. Триатлон-парк давно стал не только спортивной зоной, но и одним из любимых общественных пространств Костаная.

Благоустройство общественных пространств продолжается

В городе отмечают, что развитие и благоустройство общественных пространств остаётся одним из приоритетных направлений. Создание современных и уютных зон отдыха помогает делать городскую среду более комфортной и привлекательной для жителей.

Сегодня Триатлон-парк — это место, где костанайцы могут насладиться весенней атмосферой, отдохнуть от городской суеты и провести время с близкими.

«Через семь лет получите»: осужденные за мошенничество супруги обжалуют приговор В Костанайском областном суде началось рассмотрение апелляции по делу супругов Ромашкиных из поселка Садчиковка. Ранее...