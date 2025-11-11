До +45 градусов: каким регионам Казахстана готовиться к аномальной жаре

Синоптики представили консультативный прогноз погоды на лето 2026 года в Казахстане. По данным специалистов, летний сезон будет сопровождаться высокими температурами воздуха, грозами, ливнями, градом и сильным ветром.
В июне средняя температура воздуха на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1–2 градуса. Лишь в восточных регионах и на северо-западе показатели будут близки к норме.
В отдельные дни воздух в южных регионах может прогреваться до +40…+45 градусов. При этом жаркие периоды будут сменяться похолоданием с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.
Синоптики также не исключают заморозков в ночные и утренние часы в первой декаде июня на севере, востоке страны и в горных районах юго-востока.
Июль ожидается умеренно жарким
По прогнозам метеорологов, июль станет самым стабильным летним месяцем. Температурный фон ожидается в пределах климатической нормы.
Средняя температура воздуха составит от +18 до +24 градусов на большей части Казахстана и до +30 градусов на юге страны.
Август будет жарче обычного
Последний месяц лета, по прогнозу синоптиков, ожидается жарким практически по всей территории Казахстана. Температура воздуха в августе может превысить норму на 1–2 градуса.
Исключением станут некоторые районы юго-востока, где температурный фон сохранится в пределах средних многолетних значений.
Где летом ожидается меньше осадков
В целом летом по стране прогнозируется умеренное количество осадков. Однако в ряде регионов дождей ожидается меньше обычного.
В июне дефицит осадков прогнозируют на юго-западе, а также местами на севере и в центре страны.
В июле меньше дождей ожидается на западе, юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана.
В августе сухая погода вероятна на юго-западе, в центральных регионах, а также в отдельных районах юга и востока страны.
