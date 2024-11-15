Прокуратура взяла на контроль строительство аэропорта в Аркалыке





В Аркалыке продолжается реализация проекта по строительству нового терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Ход работ находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

На реализацию проекта выделено свыше 20 млрд тенге. Из этой суммы 5,5 млрд тенге направлены за счёт средств, возвращённых государству органами прокуратуры из незаконно приобретённых активов.

Возвращённые активы направили на развитие инфраструктуры

В прокуратуре отметили, что использование возвращённых активов для модернизации инфраструктуры моногорода является примером их эффективного применения в интересах общества.

Реализация проекта позволит наладить регулярное авиасообщение Аркалыка с Астаной и Костанаем, а также улучшить транспортную доступность для жителей Амангельдинского и Жангельдинского районов.

В Аркалыке появится современный аэровокзальный комплекс

В рамках проекта в городе планируют создать современный аэровокзальный комплекс, который будет соответствовать развитию экономики моногорода.

В прокуратуре подчеркнули, что строительство аэропорта, финансируемое в том числе за счёт возвращённых активов, находится на постоянном контроле надзорного органа.

