Жильё, пособия и льготы: на какую помощь могут рассчитывать казахстанские семьи





В Казахстане семьи с детьми продолжают получать государственную поддержку в виде пособий и социальных выплат. При рождении ребёнка родителям назначается единовременное пособие, размер которого зависит от количества детей в семье. За первого, второго и третьего ребёнка выплачивают около 140 тысяч тенге, за четвёртого и последующих — более 230 тысяч тенге, передает rus.baq.kz

Также до достижения ребёнком возраста полутора лет предусмотрено ежемесячное пособие по уходу. Для неработающих родителей выплаты осуществляются из государственного бюджета, а официально трудоустроенные граждане получают средства из Государственного фонда социального страхования.

Многодетные семьи получают отдельные выплаты

Для семей, воспитывающих четырёх и более несовершеннолетних детей либо студентов очной формы обучения до 23 лет, предусмотрено специальное государственное пособие. Размер выплат зависит от количества детей и назначается независимо от доходов семьи.

Так, семьи с четырьмя детьми получают 16,03 МРП, с пятью — 20,04 МРП, с шестью — 24,05 МРП, а с семью детьми — 28,06 МРП. За каждого ребёнка после седьмого дополнительно начисляется ещё по 4 МРП.

Адресная социальная помощь и субсидии

Семьи с низким уровнем дохода могут оформить адресную социальную помощь. Она назначается в случаях, когда среднедушевой доход семьи ниже установленной черты бедности.

Кроме того, государство продолжает субсидировать часть арендной платы для малообеспеченных граждан. Также казахстанцы могут оформить жилищную помощь, если расходы на коммунальные услуги превышают допустимую долю семейного дохода.

Большинство пособий и социальных выплат доступны онлайн через портал eGov.kz.

Какие жилищные программы действуют в 2026 году

В Казахстане продолжают действовать льготные жилищные программы. Одна из наиболее популярных — программа «Бақытты отбасы», реализуемая через Отбасы банк. По ней многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, могут оформить ипотеку под 2–5% годовых.

Кроме того, акиматы предоставляют жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса. Размер такой помощи обычно составляет до 1–1,5 млн тенге.

В Казахстане изменились правила очереди на жильё

С 24 мая 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила постановки на учёт нуждающихся в жилье. Теперь подать заявку могут не только представители социально уязвимых категорий, но и любые граждане, не имеющие собственного жилья.

Заявления принимаются через портал Orken Otbasybank.

Согласно новым требованиям, у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в собственности в течение последних пяти лет. Для жителей Астаны, Алматы и Шымкента сохраняется требование постоянной регистрации не менее трёх лет.

При распределении жилья будут учитывать уровень дохода семьи и дату постановки в очередь. Не менее 70% арендного и кредитного жилья планируют предоставлять социально уязвимым категориям населения — многодетным семьям, сиротам, людям с инвалидностью, ветеранам и неполным семьям.

