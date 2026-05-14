ИИ оставит без работы 400 тысяч казахстанцев: какие профессии под угрозой

В ближайшие десять лет искусственный интеллект может существенно изменить рынок труда Казахстана. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, под угрозой сокращения могут оказаться около 400 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил вице-министр Ербол Туякбаев.
По словам чиновника, ИИ способен заменить специалистов в сферах, где не требуется постоянное личное участие человека. В первую очередь это касается бухгалтеров, юристов, операторов колл-центров, а также административного и вспомогательного персонала.
Эксперты отмечают, что влияние искусственного интеллекта уже ощущается в ряде профессий. Особенно это заметно в переводческой деятельности, создании базового контента и сфере обслуживания клиентов.
Эксперт по искусственному интеллекту Диана Бакбергенова рассказала, что современные нейросети успешно справляются с переводами, написанием простых текстов, описаний товаров для маркетплейсов и обработкой клиентских запросов. Кроме того, многие банки и финансовые сервисы постепенно заменяют операторов колл-центров автоматизированными системами.
При этом специалисты считают, что развитие ИИ не только сокращает часть профессий, но и создает новые направления работы, связанные с технологиями и цифровыми сервисами.
Жизнь после смерти: казахстанка спасла пятерых человек
Старую брусчатку с улиц Костаная продают частникам — в акимате сделали предупреждение
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.