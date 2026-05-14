ИИ оставит без работы 400 тысяч казахстанцев: какие профессии под угрозой

В ближайшие десять лет искусственный интеллект может существенно изменить рынок труда Казахстана. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, под угрозой сокращения могут оказаться около 400 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил вице-министр Ербол Туякбаев.

По словам чиновника, ИИ способен заменить специалистов в сферах, где не требуется постоянное личное участие человека. В первую очередь это касается бухгалтеров, юристов, операторов колл-центров, а также административного и вспомогательного персонала.

Эксперты отмечают, что влияние искусственного интеллекта уже ощущается в ряде профессий. Особенно это заметно в переводческой деятельности, создании базового контента и сфере обслуживания клиентов.

Эксперт по искусственному интеллекту Диана Бакбергенова рассказала, что современные нейросети успешно справляются с переводами, написанием простых текстов, описаний товаров для маркетплейсов и обработкой клиентских запросов. Кроме того, многие банки и финансовые сервисы постепенно заменяют операторов колл-центров автоматизированными системами.

При этом специалисты считают, что развитие ИИ не только сокращает часть профессий, но и создает новые направления работы, связанные с технологиями и цифровыми сервисами.