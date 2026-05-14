Жизнь после смерти: казахстанка спасла пятерых человек

45-летняя жительница Астаны после смерти помогла спасти жизни сразу пяти человек, передаёт телеканал «24KZ». Её органы пересадили пациентам, которые долгие годы ждали шанса на выздоровление, среди них — ребёнок. Родные женщины впервые рассказали, как решились на посмертное донорство и почему считают этот шаг важным.
По словам близких, Алия была энергичным и трудолюбивым человеком, всегда заботилась о семье и детях. 6 апреля ей внезапно стало плохо после работы — женщина потеряла сознание прямо на улице. Случайный прохожий вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали тяжёлое состояние: причиной стал оторвавшийся тромб. Несмотря на усилия медиков и проведённую операцию, спасти её не удалось.
После подтверждения смерти головного мозга врачи предложили семье рассмотреть возможность донорства органов. Родные признались, что решение далось очень тяжело, однако сама Алия при жизни говорила, что хотела бы помочь другим людям даже после смерти.
У женщины осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Семья говорит, что хочет сохранить память о ней через спасённые жизни других людей.
В результате трансплантации врачи пересадили сердце, печень, лёгкие и две почки. Все пятеро реципиентов уже выписаны и продолжают восстановление.
По данным Минздрава, сегодня в Казахстане более 4600 человек ожидают пересадки органов, почти 4 тысячи из них нуждаются в трансплантации почек. Более 100 пациентов — дети.
