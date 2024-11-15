Стало известно, сколько стоит путёвка в детский лагерь этим летом для костанайцев





В Костанайская область завершается подготовка к летней оздоровительной кампании для школьников. На организацию детского отдыха в этом году выделено 456 миллионов тенге.

Летним досугом охватят почти всех школьников региона

По данным управления образования, различными формами летнего отдыха планируют охватить около 103 тысяч детей — это почти 97% всех учащихся области.

В первую очередь отдых организуют для детей из социально уязвимых категорий населения. За счёт фонда «Всеобуч» в загородные лагеря смогут отправиться более двух тысяч школьников.

Пришкольные лагеря начнут работу с 1 июня

Большая часть детей проведёт лето в пришкольных лагерях. Они начнут работу с 1 июня и будут действовать в три сезона — до конца июля.

В области будут работать 12 загородных лагерей

Традиционно популярностью пользуются загородные лагеря. В этом году в регионе будут работать 12 лагерей — девять государственных и три частных.

За лето там смогут отдохнуть почти 11 тысяч детей. Продажа путёвок стартовала ещё в апреле и уже завершена.

Сейчас лагеря «Чайка» и «Орлёнок» активно готовятся к приёму детей в возрасте от 7 до 15 лет. Всего там планируют принять около 1700 школьников.

Стоимость путёвок выросла

Как сообщила директор детского воспитательно-оздоровительного комплекса акимата Рудный Мадина Узакбаева, в этом году стоимость путёвки составляет 58 775 тенге за одну 10-дневную смену.

Всего за лето планируется провести пять смен — с 12 июня по 8 августа.

Для школьников организуют экскурсии по региону

Кроме того, в рамках инициативы Таза Қазақстан для детей планируют организовать экскурсии в Наурзумский государственный природный заповедник и туристический хаб в Амангельдинском районе.

Ожидается, что участниками познавательных поездок станут около тысячи школьников.

До +30 градусов ожидается в Костанайской области В Костанайская область 15 мая ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, осадков...

Суд в Костанае взыскал компенсацию за гибель коровы от удара током В Костанае рассмотрели гражданское дело о взыскании материального ущерба после гибели коровы от поражения электрическим током....

В Казахстане прокомментировали сообщаения о подорожании связи «на 300%» В Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали заявления о том, что тарифы на...